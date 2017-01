24 gennaio 2014 Londra, il ponte solare più grande al mondo fornisce energia alla stazione I 6mila metri quadri di pannelli garantiscono metà del fabbisogno di Blackfriars Tweet google 0 Invia ad un amico

12:08 - Sono stati completati a Londra i lavori per la costruzione del più grande ponte solare al mondo, coi suoi 6mila metri quadri. Si trova alla stazione Blackfriars ed è composto da 4.440 pannelli fotovoltaici. Grazie alla produzione di 900mila kWh di energia all'anno possono consentire di scaldare 80mila tazze di té al giorno. Progetto e realizzazione sono stati effettuati dalla Solarcentury.

Tagli consistenti alla CO2 - L'impianto, con i suoi 6mila metri quadrati di pannelli, fornisce fino alla metà del fabbisogno energetico della stazione, riducendo le emissioni di CO2 di circa 511 tonnellate all'anno, pari a circa 89mila viaggi in auto di percorrenza media.



In armonia con l'architettura - Frans van den Heuvel, amministratore delegato di Solarcentury, afferma: "Il nostro lavoro su Blackfriars mostra i due benefici chiave del solare. In primo luogo, può essere integrato nell'architettura esistente modificando in modo sbalorditivo il profilo di Londra. Inoltre, può essere armonizzato nei più complessi progetti ingegneristici. In questo caso è stato installato sopra linee ferroviarie e su di un fiume".