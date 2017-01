13:53 - Al Fuorisalone di Milano c'è un angolo dedicato all'ambiente, il "Green Village". Sono esposti arredi, pavimenti, ma anche cibo biologico e stazioni di ricarica elettrica per auto e scooter. Tra le soluzioni proposte spicca Smartflower, l'ombrellone fotovoltaico della Vp Solar.

Colonnina a energia solare per la ricarica dei cellulari - I visitatori del "Green Village" possono ricaricare cellulari e tablet gratis grazie a "T-Sun", stazione di ricarica a energia solare. Presentata da GetPlugged SA e disegnata da Stefano Russo, "T-Sun", ricarica fino a otto dispositivi e si può trasformare in un lampione auto-alimentato e in un trasmettitore di connessione wi-fi.



Legno con zero additivi - Soligno e Sanabita presentano un modulo di 60 metri quadrati di superficie realizzato in legno. Materie prime naturali senza additivi e uno studio rigoroso dell'ambiente di destinazione secondo standard di sostenibilità e azzeramento degli sprechi.



Cibo bio - Un angolo del villaggio è dedicato alla gastronomia organica con i prodotti Alce nero, coltivati nel rispetto dei disciplinari dell’agricoltura biologica, senza utilizzo di sostanze chimiche di sintesi, come pesticidi ed erbicidi.



I mobili a misura di bimbo - Scommette sui bambini, la linea Flowerssori con mobili made in Italy e costruiti interamente con legno naturale, seguendo le indicazioni del metodo Montessori. La materia prima proviene da foreste gestite in maniera sostenibile e ha le certificazioni Pefc e Fsc. Al loro interno non vi è traccia di ferro o plastica e la colla utilizzata è in classe E0, ossia con il minimo rilascio di formaldeide.



Avorio vegetale - Al "Green Village" è esposto anche il pavimento in "avorio vegetale", Ivory Dream della Eprom. Si tratta di un rivestimento a mosaico di origine vegetale, brevettato a livello internazionale, realizzato grazie ai semi di una palma della Foresta amazzonica del Sud America.



Vasche di legno per Spa – Ci sono anche tinozze di lusso, quelle della Italko, in legni pregiati (quali il ginepro, il caucciù e la quercia) sono fatte a mano seguendo un metodo antico di origine orientale, senza l'utilizzo di chiodi e curativo: antivirus, antiallergico, calmante per i nervi, aiuta la circolazione del sangue.



Ricarica elettrica di design - Al "Green Village" Repower presenta Palina, una colonnina per la ricarica elettrica di auto e scooter. Caratterizzata da forme sinuose ed elegante design antropomorfo, Palina è stata disegnata dagli architetti Italo Rota e Alessandro Pedretti. Dotata di doppia ricarica, ricarica auto e scooter identificando l’utente tramite carte abilitate.