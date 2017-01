A Stoccolma ci sarà il grattacielo in legno più alto del mondo

18:01 - Nel cielo di Stoccolma svetterà il grattacielo in legno più alto del mondo. L'edificio, con i suoi 34 piani, si troverà proprio nel centro della capitale svedese e diventerà un punto di riferimento per l'architettura ecosostenibile. La conclusione dei lavori è prevista per il 2023 e il progetto è stato realizzato dalla CF Møller Architects in collaborazione con Dinell Johansson.

Utopia verde - La costruzione avrà un nucleo in calcestruzzo mentre il legno sarà impiegato per tutte le altri parti costruttive. Il materiale naturale sarà trattato in modo da essere ignifugo. Grande attenzione alle energie rinnovabili, saranno installati dei pannelli fotovoltaici e, per le esigenze di riscaldamento, una pompa di calore geotermica. I giardini pensili opereranno come un filtro termico ma saranno anche centro di socializzazione perché saranno coltivati collettivamente dagli inquilini.