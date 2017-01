28 febbraio 2014 A Milano per fare una scuola ci vuole un albero: al via costruzione di edifici in legno Isolanti e con ridotte emissioni di CO2, saranno pronti in pochi mesi Tweet google 0 Invia ad un amico

12:43 - E' partita a Milano la costruzione delle prime scuole d'Italia in legno. Si riducono i tempi di costruzione e si creano edifici resistenti in caso di sisma e che garantiscono benefici ambientali sia per l'isolamento termico che per le emissioni di CO2 ridotte. L'iniziativa è nata dalla collaborazione tra il Comune di Milano e Federlegno Arredo.

Benefici green - Ogni metro cubo di legno utilizzato in sostituzione di un altro materiale da costruzione è in grado di immagazzinare 0,9 tonnellate di CO2, un risultato che si ottiene anche quando è impiegato per costruire un edificio. Inoltre, è un materiale isolante al punto da garantire, nell’edilizia scolastica, un risparmio sul piano energetico di circa il 40 per cento rispetto alle strutture tradizionali.



Altri vantaggi - I tempi di realizzazione sono drasticamente ridotti. Secondo uno studio dei tecnici del Comune, per esempio, la costruzione di un edificio in legno di 15 classi richiederebbe otto mesi contro i quasi due anni di una scuola tradizionale. Infine, è possibile modificare rapidamente la composizione delle aule e l'organizzazione degli ambienti interni.