16:24 - Taxi-boat a energia solare ed eolica per i turisti di Ponza, pontili elettrici scomponibili, un faro energeticamente autosufficiente e bioclimatico per Strombolicchio. Sono alcune delle soluzioni vincitrici del concorso “Sole vento e mare - Le energie rinnovabili per le isole minori e le aree marine protette italiane”, promosso da Marevivo con Enea, Gse, ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo - Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l’architettura e l’arte contemporanee -, ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare e Centro di ricerche Citera dell'Università di Roma La Sapienza.

Un progetto del 2010 in corso di realizzazione - Intanto, sta diventando realtà, a Capri, un progetto, presentato per l'edizione del 2010, uno speciale componente "solare", ideato da "Dyaqua", generatore fotovoltaico realizzato con una resina, che simula l’aspetto delle pietre.



Mobilità sostenibile - Il concorso è suddiviso in sezioni, per quanto riguarda la mobilità. Il primo premio è stato assegnato a "BEEboat" di Maurizio Vellucci dello studio Wow Architettura e Design, si tratta di un servizio di taxi-boat, con piccoli gozzi elettrici alimentati da fonti rinnovabili pensato per l’isola di Ponza.



Si è classificato secondo "Hydrogen2Boat" di Thomas Lamberti dell'Università degli Studi di Genova, un sistema per la produzione di energia da fonti rinnovabili che, tramite la tecnologia dell’idrogeno, si applica a un’imbarcazione a vela, in grado di navigare senza il ricorso ai combustibili.



Sul terzo gradino del podio, "Freedom Power" della Cepa Srl, una struttura galleggiante modulare che produce energia elettrica tramite lo sfruttamento simultaneo di moto ondoso, eolico e solare.



Aree portuali - La vittoria nella classifica che riguarda la realizzazione di porti sostenibili è toccata al progetto "Per - Pontile ecologico reversibile", ideato da Giuseppe Orsini, Michela De Licio, Matteo Rosa ed Emanuele Gigli, è galleggiante, modulare e componibile.



Al secondo posto, l'"Ecoisola" della Sir Srl, ideata per migliorare la gestıone dei rıfıuti destinati alla raccolta differenziata. Il sistema, alimentato da pannelli fotovoltaici, è concepito sia per la riduzione del volume dei rifiuti che per il ritiro, su chiamata automatica.



Medaglia di bronzo per "Asteroidea" di Claudio Roncaglia, una boa galleggiante a forma di stella, in grado di fornire servizi alle imbarcazioni, garantiti tramite lo sfruttamento dell’energia solare ed eolica, e di ridurre il traffico nautico nei porti, durante il periodo estivo.



Edifici - Per la categoria "Edifici" è stato premiato "Cannizzo Blu" di Anna Mazzucchelli, un’incannucciata per i terrazzi, al cui interno sono inseriti moduli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica.



Fari - Il progetto di faro vincitore è "Sotto una nuova luce" di LB7 studio, riguarda la riqualificazione del faro dell’isolotto di Strombolicchio con sistemi attivi e passivi per la produzione di energia.



Una menzione speciale è stata assegnata dalla giuria, al di fuori delle categorie, al progetto presentato da Andrea Guarrera, "Jellyfish", dispositivo offshore per la cattura di energia dal moto ondoso.