New York, l'architettura "vivente" di mais e funghi vedrà la luce a giugno

18:18 - Buccia di mais e micelio, l'apparato vegetativo dei funghi, per i mattoni biologici di un edificio all'avanguardia che svetterà a giugno a New York. L'unione di materiali naturali con tecniche di design computerizzato all'avanguardia hanno permesso alle torri "Hy-fi" progettate da David Benjamin di vincere la competizione Young Architects Program indetta dal Moma, il museo d'arte moderna.

Architettura vivente - I mattoni sono organici al 100% e riflettenti. L'impronta di carbonio è prossima allo zero e la particolarità del materiale consentirà di creare un micro clima confortevole durante i mesi estivi. Inoltre, per la costruzione del padiglione, non saranno generati rifiuti. Non è la prima volta che si utilizzano funghi o muffe per creare le pareti di una costruzione ma non si è mai giunti a una costruzione così ampia.