La top ten dei parchi più belli d'Italia

12:34 - Sarà presto nominato il parco più bello tra i belli ma, intanto, ecco la prima selezione con la top ten redatta da ilparcopiubello.it. Nella scelta si è considerato l'interesse botanico e storico-artistico, lo stato di conservazione, la gestione e la manutenzione, l'accessibilità e i servizi. Senza contare l'importanza che il mantenimento del verde non ha fini esclusivamente ambientali o estetici. Secondo Coldiretti, i parchi naturali hanno generato quest'anno 12 miliardi di euro di fatturato.

La top ten - Nelle scelte, Villa Grock a Imperia e il Castello di Miramare affacciato sul golfo di Trieste. Tra le aree verdi che si affacciano sul lago di Como, la scelta è ricaduta su Villa Melzi d'Eril, con una vegetazione di piante secolari ed esotiche. Fa parte della top ten anche Villa Toeplitz a Varese: otto ettari di parco tra percorsi, giardini, fontane e giochi d'acqua.



Si distingue per la disposizione su tre terrazze, collegate da scalinate, Villa Caprile a Pesaro. Vicino a Firenze, scelta la Villa "I Tatti" con giardini terrazzati chiusi sui lati da siepi di cipresso e ripartiti in aiuole geometriche bordate da siepi di bosso, una limonaia, un boschetto di lecci e un giardino pensile.



Nei dintorni di Roma si trovano i Giardini della Landriana, che ospitano il giardino grigio, il prato blu, la valle delle rose, il viale bianco e il giardino degli ulivi. A Napoli è stato selezionato il Bosco di Capodimonte, oggetto di un intervento di riqualificazione, che si estende per oltre un centinaio di ettari.



Sempre in Campania Villa San Michele a Capri, con un giardino creato dal medico e scrittore svedese Axel Munthe e il parco di Villa Cimbrone a Ravello a strapiombo sul mare.