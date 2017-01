Il recupero sociale passa per la natura, detenuti italiani al lavoro nei parchi

12:39 - In Italia, la rieducazione carceraria è sempre più a stretto contatto con l'ambiente. I detenuti potranno lavorare nei parchi nazionali grazie a un protocollo d'intesa firmato dal ministro della Giustizia, Andrea Orlando, e da quello dell'Ambiente, Gian Luca Galletti. In questo modo, potranno acquisire competenze utili per il reinserimento lavorativo alla fine del percorso detentivo.

Il progetto - Le modalità saranno definite con accordi tra i singoli parchi e l'amministrazione penitenziaria. L'obiettivo è promuovere l'attività lavorativa dei condannati: oltre alla necessità di sviluppare i gioielli verdi del Paese si integra così anche la possibilità di favorire il processo di inclusione. Il primo a partire dovrebbe essere quello delle Cinque Terre.



Acquisiranno competenze nei green jobs - Orlando afferma: "Con questo protocollo affrontiamo il tema dei detenuti che potranno lavorare all'esterno e nei parchi potranno anche acquisire una specificità con i cosidetti green jobs. Si potrà anche in futuro fare un ragionamento per occupare i detenuti nella manutenzione del suolo".



Più di venti parchi a disposizione - Galletti sottolinea: "Tra gli altri fini dell'inclusione sociale ci può essere anche la tutela della natura. I parchi sono una leva straordinaria, perché quello dell'ambiente è un valore primario. Abbiamo 24 parchi che mettiamo a disposizione".