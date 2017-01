La chiave della felicità è una vacanza in un parco

18:34 - Fare viaggi in mezzo alla natura rende felici, potenziando il benessere emotivo e fisico. Lo suggerisce uno studio condotto dall'Università di Siena e pubblicato sugli Annals of Tourism Research.

Lo studio - Gli esperti hanno coinvolto tre gruppi di turisti che hanno visitato la Maremma, quelli interessati solo a visitare il parco naturalistico, quelli che hanno optato esclusivamente per una vacanza al mare e, infine, persone che hanno svolto entrambe le attività.



Secondo le informazioni raccolte a fine vacanza dai ricercatori senesi, la felicità percepita risultava maggiore tra i vacanzieri che hanno optato per il turismo naturalistico, ossia che hanno scelto di visitare il parco.



I risultati suggeriscono che la prossimità con la natura può potenziare il benessere fisico ed emotivo personale e che, riconnettendo le persone alla natura, non solo si favorisce la difesa e la conservazione dell'ambiente, ma anche la felicità delle persone.