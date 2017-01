L'Everest invaso dai rifiuti, multe di quattromila dollari per chi sporca

11:49 - Quelli che dovrebbero essere luoghi immacolati e vicini alla natura nelle sue forme più belle, stanno diventando discariche in alta quota. Colpa dei rifiuti che vengono abbandonati dagli scalatori, stimati ormai in diverse tonnellate; dalle tende alle bottiglie, per arrivare a tablet e cellulari. Ora il governo nepalese pensa a sanzioni di alcune migliaia di dollari per gli escursionisti che sporcano.

Sulle cime himalayane si trova di tutto. Dai rifiuti più classici, come lattine e bottiglie, a strumenti di ultima generazione dimenticati dagli appassionati della montagna più sbadati. Non mancano infatti anche cellulari e tablet. I punti più alti del mondo si stanno trasformando, da paradisi terrestri a discariche da tonnellate di sporcizia. Il governo del Nepal lo sa e vuole evitare che i suoi luoghi più famosi, fonti d'introiti non indifferenti, possano perdere il loro appeal.



Dopo aver sperimentato, con poco successo, gruppi di spazzini per la raccolta del materiale abbandonato, ora si pensa ad un nuovo metodo deterrente: le multe. Chi decide di scalare l'Everest deve infatti lasciare un deposito di quattromila dollari, che vengono poi ritirati al momento del ritorno. Questa somma potrebbe quindi diventare una cauzione, per invogliare gli escursionisti a riportare indietro i propri rifiuti.



Non è tutto, a partire da aprile ogni persona che tornerà dai picchi nepalesi dovrà riportare con sé otto chili di spazzatura, propria o di qualcun altro. Il ministero del turismo di Kathmandu applicherà però un piccolo sconto: non saranno compresi nei rifiuti da riportare a valle le bombole d'ossigeno e gli escrementi umani. Chi sbaglia, dirà addio ai quattromila dollari lasciati al momento della partenza.