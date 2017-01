Italia rumorosa, l'inquinamento acustico è in crescita

13:02 - In Italia l'inquinamento acustico rappresenta ormai uno dei maggiori problemi ambientali. Lo denuncia l'Annuario dei dati ambientali dell'Ispra, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, secondo il quale il 42,6% delle sorgenti di rumore oggetto di controllo, nel 2012, ha presentato almeno un superamento dei limiti normativi.

Classificazione acustica carente - I controlli, rileva lo studio hanno riguardato soprattutto le attività di servizio e commerciali (il 57,7%) e le attività produttive (31,5%). Una delle possibili risposte a questo problema sempre più sentito è la classificazione acustica, che deve essere approvata dai comuni, al 31 dicembre 2012 esisteva solo nel 51% dei centri abitati italiani.



Soprattutto in prossimità di aeroporti - Il rumore rappresenta il fattore di disturbo più segnalato dalla popolazione che risiede nelle vicinanze degli aeroporti, spesso localizzati in prossimità delle aree urbane. In particolare l'aeroporto ''G.B. Pastine'' di Ciampino, compreso nel territorio di Roma, Ciampino e Marino, secondo aeroporto del Lazio per movimentazione aerea. Dal 2008, anche a seguito del significativo incremento del numero di voli dovuto allo sviluppo delle compagnie low cost, l'Arpa Lazio ha installato una propria rete di stazioni di misura. Il monitoraggio acustico effettuato nel 2012 ha consentito di riscontrare livelli annuali di Lva (Livello di valutazione del rumore aeroportuale) superiori ai limiti in due postazioni di misura.



Anche elettromagnetico - All'inquinamento acustico si aggiunge quello elettromagnetico. In Italia nel 2012 erano presenti 6.094 impianti Stazioni radio base e 11.382 impianti radiotelevisivi. Tra il 2011 e il 2012 si è registrato un aumento degli impianti Stazione radio base e della relativa potenza complessiva, pari rispettivamente al 10% e al 42%. I casi di superamento dei limiti di legge riguardo gli impianti radiotelevisivi sono 88, circa sette volte superiori a quelli relativi agli impianti Stazione radio base.