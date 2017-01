Roma, al via l'iniziativa "taglia decibel" di Legambiente

15:54 - Il 65% dei cittadini di Firenze, Milano e Roma, ossia circa 2,7 milioni di residenti, sono esposti a livelli di rumore superiori alla soglia diurna di 55 dB secondo il database europeo Noise sull’inquinamento acustico. Inoltre, in base ai dati ambientali dell’annuario Istat 2009 nel Lazio, il 47% delle famiglie interpellate dichiara la presenza di problemi relativi al rumore nella zona in cui abita. Per dare un taglio ai decibel è stata avviata la campagna "Spegni il rumore accendi il divertimento" di Legambiente Lazio.

La legge c'è ma non si attua - Per gli ambientalisti è indispensabile approvare il "piano comunale di intervento" della Capitale, previsto da una legge regionale mai attuata. Ma l'obiettivo dell'iniziativa è, innanzitutto, proteggere i cittadini dai mali del rumore molesto. Monitoraggi acustici, info point, segnalazioni e assistenza legale per chi non ne può più del rumore caotico della capitale sono le principali attività previste.



Il rumore peggiora la qualità della vita - Roberto Scacchi, direttore di Legambiente Lazio, afferma: "Il rumore del traffico sulle arterie stradali più congestionate, intorno alle aree degli eventi estivi e vicino ai luoghi sensibili come scuole e ospedali, peggiorano la qualità della vita dei cittadini. Il rumore è un nemico invisibile ma molto pericoloso".



Monitoraggio, info point e un sito ad hoc - I risultati delle attività di monitoraggio saranno inviati al Comune e a tutte le istituzioni chiedendo i necessari interventi e piani di risanamento. Durante la campagna i volontari di Legambiente saranno a disposizione con info point dislocati nei punti più rumorosi. I cittadini potranno inviare segnalazioni sul sito spegniilrumore.radiocolonna.it. Dal 20 giugno cominceranno le misurazioni dell’inquinamento acustico tramite i fonometri portatili dei volontari Legambiente e dal 27 giugno al 20 luglio il laboratorio mobile monitorerà i quartieri Trastevere, Aventino, Monti e Ponte Milvio.



Si può fare anche in altre città - Claudio Strinati, direttore scientifico della Fondazione Sorgente Group che ha promosso l'iniziativa, sostiene: "Questa campagna che prende l’avvio da Roma è perfettamente replicabile in altre realtà urbane, piccole e grandi. L’inquinamento acustico è troppo spesso sottovalutato e i suoi effetti sulla salute e sulla serenità psicofisica delle persone vengono frequentemente ignorati".