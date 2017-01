Troppo rumore in mare e le balene rimangono single

16:37 - Le balene non fanno più l'amore perchè c'è troppo baccano in mare. Il traffico navale ha un impatto negativo sulla riproduzione dei cetacei, lo denuncia Gianni Pavan, docente dell'Università di Pavia. L'allarme è stato lanciato in occasione della nuova campagna di Marevivo a difesa dell'ecosistema marino, a bordo della nave della Marina militare, Palinuro.

Non sentono i richiami dell'amore - Pavan spiega: "Abbiamo negli oceani milioni di navi che fanno rumore producono un "tappeto" sonoro a bassa frequenza che ha un impatto significativo sugli animali, impedisce la loro comunicazione, provoca stress, l'abbandono di determinate aree marine e impedisce alle balene di corteggiarsi".



L'esperto sottolinea: "Ci sono balene che si corteggiano a 400 chilometri di distanza, come le megattere. Il rumore delle navi impedisce loro di comunicare perché maschera i segnali delle balenottere a bassissime frequenze".



Le misure del rumore in acqua sono completamente diverse da quelle in aria: "se all'aperto 20-30 decibel rendono per un uomo un ambiente silenzioso e 100-110 lo rendono molto rumoroso, in acqua si raggiungono i 180-190 decibel di rumorosità e una nave può arrivare a produrli".



Un "tormento" per i cetacei - Pavan, per spiegare il "tormento" a cui i cetacei sono sottoposti, sottolinea che "in mare soprattutto le basse frequenze si propagano su grandissime distanze perché mentre l'aria è elastica e assorbe il suono, in acqua il suono si propaga su centinaia di chilometri".



L'esperto conclude: "La preoccupazione degli scienziati per il problema del rumore è nata dagli episodi acuti come i sonar, la ricerca petrolifera. Ma le sorgenti di rumore di origine umana comprendono anche le esplosioni marine, le centrali eoliche in mare, le prospezioni sismiche con airgun, non solo il rumore continuo dovuto al traffico navale".