Il mio amico su Fb è uno squalo

16:49 - Una nuova app chiamata "Wild me" permette di diventare "amici" su Facebook di alcuni animali a rischio. Si può scegliere tra squali balena, orsi polari o mante e seguire la loro vita. Il progetto è stato realizzato nell'ottica di far conoscere meglio alcune specie per aumentare l'interesse nei loro riguardi.

Animali "spiati" - Gli animali sono seguiti dai ricercatori tramite un sistema di tracking. Ogni esemplare a una pagina con la propria biografia, foto e aggiornamenti periodici forniti dai ricercatori. I follower possono così seguire i movimenti dell'animale e le sue attività aumentando la percezione del valore della loro salvaguardia.



La ricerca come fonte di dati - Quando conosci un animale a livello individuale è più probabile che ti preoccupi del suo benessere. Questo il pensiero guida dietro il software. Il progetto ha l'obiettivo di mescolare la vita degli animali selvatici con i social network umani usando la ricerca scientifica come una fonte di dati per esaminare la fauna sotto una nuova luce.



Jason Holmberg, lo sviluppatore del software, ha detto allo Washington Post: "Vogliamo che le persone vedano questi animali come individui che vale la pena preservare. Per fare questo, abbiamo voluto una rete in grado di legare spazio, tempo e specie".