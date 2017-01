Animali a rischio estinzione, Greenpeace li cancella dal "Re Leone"

18:00 - Un "hackeraggio" ma a fin di bene. E' quello che ha subito uno dei più famosi film d'animazione della Disney, "Il Re Leone", ad opera di Greenpeace. Per attirare l'attenzione sul rischio estinzione che ancora oggi pende su molte specie animali, il movimento ambientalista ha assoldato una casa di produzione olandese per modificare un trailer della pellicola. Gli animali corrono nella savana ma piano piano svaniscono. Ed è uno scorcio del futuro che tocca al nostro pianeta se l'uomo non interverrà, positivamente, sul suo modo di vivere.