Contro la strage, ecco il menu di Pasqua "amico del capretto"

12:05 - La Pasqua può essere golosa anche senza carne, con piatti ecocompatibili e cruelty free, ossia "senza la crudeltà della carne portata in tavola". A proporli, è la Lega antivivisezione che rivolge un appello a tutte le famiglie "per risparmiare la vita dei circa 450mila agnelli e capretti macellati ogni anno per Pasqua". Un consumo che, ricorda l'associazione, ha anche un impatto devastante sul clima per l'incremento di gas serra derivante dall'allevamento del bestiame.

Il menu veg - Oltre a un antipasto con frittelle di radicchio e porri in salsa di avocado e lime e a un primo piatto con conchiglioni ripieni di patate e pomodori secchi. Il secondo piatto suggerito è composto da straccetti seitan, alimento altamente proteico ricavato dal glutine, con un tortino di spinaci. Ecco la ricetta, elaborata dalla chef Arianna Dall'Occo.



Ingredienti - Per il seitan occorrono 350 gr seitan alla piastra o al naturale, due carote, un gambo di sedano, una cipolla, uno spicchio d'aglio, 200 ml brodo vegetale, 150 ml vino rosso, un cucchiaino di amido di mais, olio extra vergine d'oliva quanto basta, sale quanto basta



Per il tortino occorrono 500 grammi di spinaci puliti e lavati, due carote, uno spicchio d'aglio, 80 g farina di ceci, 40 g farina 00, 280 ml acqua, un cucchiaio di mandorle, un cucchiaio di lievito in scaglie, olio extra vergine d'oliva quanto basta, sale e pepe quanto basta, un pizzico noce moscata



Istruzioni - In una padella versare olio, aglio, carote grattugiate, spinaci e sale e cuocere per dieci minuti. In una ciotola, miscelare le due farine, unire mandorle e lievito tritati insieme, sale, pepe e noce moscata; aggiungere l’acqua e mescolare con una frusta. Lasciar riposare in frigorifero almeno mezz'ora. Aggiungere la pastella agli spinaci e dividere in quattro ciotoline leggermente unte d’olio, cuocere per 20 minuti in forno preriscaldato a 200 gradi. Lasciar intiepidire e poi sformare.



In un tegame versare olio, aglio, carote, sedano e cipolla in pezzi grandi, far rosolare qualche minuto, aggiungere il seitan tagliato a strisce sottili e metà del brodo. Cuocere per circa dieci minuti e unire metà del vino, continuare fino ad assorbimento del liquido. Togliere il seitan. Frullare le verdure con il fondo di cottura e il brodo rimanente, versare nella padella e unire il vino rimasto e l’amido. Mescolare con un cucchiaio di legno fino ad addensamento. Sformare sul piatto il tortino di spinaci, adagiare da un lato il seitan con la salsa salsa.