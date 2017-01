Apple, in futuro una iCar elettrica?

14:56 - Nel futuro della Apple potrebbe esserci una iCar elettrica e connessa alla rete. I rumors sul possibile progetto, pubblicati dal San Francisco Chronicle, sono nati dopo che il colosso di Cupertino ha messo gli occhi su Tesla, una delle aziende più innovative del settore automobilistico.

Un futuro a quattro ruote... - L'amministratore delegato della Tesla, Elon Musk, da più parti considerato una sorta di erede spirituale di Steve Jobs, avrebbe incontrato la primavera scorsa alcuni top manager di Apple, compreso il Ceo Tim Cook. Incontri avvolti dal massimo riserbo, proprio nel periodo in cui si vociferava di un'eventuale acquisizione di Tesla da parte del colosso hi-tech che ha già cominciato a farsi strada nel settore auto. La mela morsicata avrebbe, infatti, già piani per integrare iOs sul cruscotto delle vetture di nuova generazione e un sistema di infotainment per la Ferrari. Opzione sulla quale nessuna delle due aziende ha mai rilasciato commenti.



... O batterie a lunga durata - Per molti analisti questa resta una possibilità, mentre per altri è probabile che si stia discutendo una collaborazione su fronti diversi. Tesla, per esempio, è specializzata nella produzione di batterie agli ioni di litio e Apple - secondo il blog 9to5Mac - punterebbe a una partnership per migliorare la prestazione delle pile dei propri dispositivi.