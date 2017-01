2020, le auto elettriche avranno stesse performance e costi delle tradizionali

17:21 - Uguali prestazioni e costi per auto elettriche e tradizionali. Non è il presente, ahinoi, ma lo scenario previsto per il 2020 dai ricercatori di Rse (Ricerca sul sistema energetico) nella nuova monografia "E... muoviti! Mobilità elettrica a sistema", presentata al Politecnico di Bari.

Costerà sempre meno - La svolta per l'auto elettrica arriverà dalla ricerca applicata alle batterie. Giuseppe Mauri, del dipartimento Sviluppo dei sistemi energetici di Rse, spiega: "Le prestazioni continueranno a migliorare mentre i consumi caleranno dell'1% ogni anno. Tutto ciò si accompagnerà a una riduzione annuale dei costi pari al 5-10%. Di questo passo, entro il 2020, il prezzo di una piccola utilitaria elettrica (con batteria di circa 20 kWh e autonomia reale di circa 150 chilometri) arriverà a eguagliare quello di un modello omologo con motore a combustione interna".



La richiesta energetica bilanciata dalle rinnovabili - La rivoluzione della mobilità elettrica avrà importanti conseguenze dal punto di vista energetico. In base allo scenario al 2030 ipotizzato dai ricercatori Rse, se un'auto su quattro sarà ricaricabile da rete (per un totale di 10 milioni di veicoli elettrici, concentrati per il 50% nelle grandi città), si avrà un aumento annuale dei consumi di energia elettrica inferiore al 5%. Ma questo sarà controbilanciato da una riduzione delle importazioni di energia primaria per circa 1,8 miliardi di euro e da un miglior sfruttamento delle fonti rinnovabili.