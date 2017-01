15 gennaio 2014 Arriva l'auto elettrica fai da te che si assembla in meno di un'ora Progetto open source modificabile in base alle preferenze del consumatore-costruttore e alle leggi dello Stato in cui la vettura deve circolare Tweet google 0 Invia ad un amico

11:12 - Un'auto elettrica fai da te che si può montare in meno di un'ora. Si chiama Urban Tabby e nasce dallo sforzo della OSVehicle di rendere l'auto più accessibile, sostenibile ed efficiente. Disponibile nelle versioni da due o quattro posti, può integrare un motore ibrido o completamente elettrico.

Progetto open source - Ha un costo che varia da 4 a 6mila dollari in base alle caratteristiche scelte. Il progetto è disponibile in open source, chiunque può accedervi ma può essere modificato in base alle leggi della nazione in cui l'auto dovrà circolare. Le istruzioni sono disponibili sul sito ufficiale dell'azienda. Costruire quest'auto, oltre a diffondere i motori elettrici, annulla l'inquinamento derivato dalla produzione industriale e dai trasporti delle auto bell'e pronte verso le concessionarie.