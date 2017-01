Vip "abbandonati" nel deserto salvi con l'acqua del motore a idrogeno

14:33 - Due giorni senz'acqua nella Death Valley, la valle della morte tra California e Nevada. Diane Kruger e Joshua Jackson - lei attrice di "The Host", lui amico-rivale del protagonista di "Dawson's Creek" - hanno bevuto esclusivamente l'acqua prodotta dal motore a idrogeno della Mercedes 200 Classe B F-Cell, la prima vettura a idrogeno di seconda generazione prodotta in serie.

Test riuscito - La casa automobilistica tedesca aveva l'intenzione di dimostrare la purezza delle emissioni dei veicoli a celle a combustibile che rilasciano solo vapore acqueo. Il progetto ha previsto l’ancoraggio di un serbatoio al retro della macchina, per poter accumulare il gas e farlo condensare.



L'auto produce nove chili di vapore acqueo per ogni chilo di idrogeno consumato. In tutto, il veicolo ha generato 21 litri d’acqua potabile. Per compensare la mancanza di minerali è stato inserito all’interno del serbatoio un filtro in carbone attivo.