Misure anti smog, l'Area C di Milano vince il premio di Legambiente

12:12 - Limita da due anni l'accesso a motore al centro storico di Milano e ha ricevuto un mare di polemiche. Eppure, l'Area C, zona a traffico limitato nata con l'obiettivo di ridurre il traffico e dare un taglio netto alle emissioni di gas serra e alle polveri sottili nell'aria, ha vinto uno dei Premi Innovazione di Legambiente. E' la prima volta che una tassa ottiene il riconoscimento dell'associazione ambientalista.

Un esempio "replicabile" - Secondo le motivazioni per l'assegnazione, l'Area C rappresenta "una misura di politica pubblica esemplare e replicabile per la sua efficacia da punto di vista ambientale e sociale". Legambiente si augura, dunque, che la restrizione della circolazione in alcune aree urbane, si estenda anche in altre realtà cittadine.



Meno traffico ed emissioni - Ricordiamo che l'Area C è nata anche dopo il voto dei cittadini milanesi durante il referendum del 12-13 giugno 2011. Il testo del quesito numero 1, approvato dal 79,1% dei votanti, chiedeva: "un piano di interventi per potenziare il trasporto pubblico e la mobilità pulita alternativa all’auto, attraverso l’estensione a tutti gli autoveicoli (esclusi quelli a emissione zero) e l’allargamento progressivo fino alla cerchia filoviaria del sistema di accesso a pagamento, con l’obiettivo di dimezzare il traffico e le emissioni inquinanti".