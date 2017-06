Yahoo!, completata vendita a Verizon per 4,48 miliardi di dollari

Addio a Yahoo!. Verizon ha completato l'acquisizione da 4,48 miliardi di dollari della società. Lo annuncia la stessa Yahoo! in una nota, sottolineando che le parti dell'azienda non acquistate cambieranno nome. Con la chiusura dell'accordo, l'amministratore delegato di Yahoo!, Marissa Mayer, si è dimessa, portando a casa una buonuscita di 23 milioni di dollari. Verizon farà confluire Yahoo! con Aol, in una divisione che si chiamerà Oath.