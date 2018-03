Web tax, Usa contrari a misura Ue: sale tensione commerciale

Sale la tensione fra Stati Uniti e Unione Europea, già alta per i dazi sull'acciaio e l'alluminio voluti dal presidente Donald Trump. Il segretario al Tesoro, Steve Mnuchin, è infatti contrario alla proposta allo studio da parte dell'Unione Europea di imporre una web tax su giganti tecnologici come Google e Facebook. "Imporre una nuova e ridondante tassa inibirebbe la crescita con danni per i lavoratori e i consumatori", ha infatti detto Mnuchin.