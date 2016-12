Vw, S&P taglia rating da A- a BBB+

Standard & Poor's ha tagliato il rating di Volkswagen riducendolo da A- a BBB+, con outlook negative sulle conseguenze del dieselgate. In realtà però, secondo i dati, in Italia il gruppo non ha risentito dello scandalo: le immatricolazioni del brand a novembre sono infatti cresciute del 7,1%, raggiungendo quota 10.093. Numeri positivi anche considerando i primi undici mesi dell'anno, con una crescita pari al 7,48%.