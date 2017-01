Ubi Banca, sottoscritto il contratto per l'acquisto delle 3 "good bank": Banca Marche, Etruria e CariChieti

In dote le tre "good bank" portano 900mila clienti, 14,2 miliardi di impieghi lordi, 18,5 miliardi di raccolta diretta e 7,5 miliardi di raccolta indiretta. Ubi ha stimato che l'acquisizione le permetterà di incrementare di oltre l'1% la quota complessiva di mercato, sia in termini di impieghi a imprese e famiglie sia in termini di raccolta diretta, e di elevare l'utile al 2020 da 900 milioni a 1,2 miliardi di euro. Tra i vantaggi per Ubi, anche la possibilità di sfruttare 600 milioni di crediti fiscali e di coprire aree geografiche in cui non è presente. I sindacati, però, temono un taglio del 30% dei 4.800 dipendenti delle tre banche, entro il 2020.



In una nota di Ubi Banca si legge che termini e condizioni dell'operazione sono già stati illustrati il 12 gennaio e che il perfezionamento dell'operazione "è indicativamente atteso nel primo semestre 2017, una volta soddisfatte le necessarie condizioni e ottenute le autorizzazioni prescritte".



Presidente "good bank" : "Finalmente in un porto sicuro" - "Possiamo guardare al domani con maggiore tranquillità, dopo aver affrontato moltissime e violente tempeste, le navi sono finalmente all'ingresso in un porto sicuro". E' quanto scrive ai dipendenti il presidente delle "good bank", Roberto Nicastro, commentando l'accordo per la cessione: "Un risultato importante - che non è mai stato scontato - e che siamo riusciti a raggiungere grazie all'enorme lavoro di tutti". Ora, spiega Nicastro, "il pericolo è alle spalle: grazie all'accordo con Ubi le nostre banche sono in sicurezza" e "il futuro per le nostre 4.500 persone ora è promettente". Secondo Nicastro, Ubi "saprà continuare e intensificare il percorso di risanamento che abbiamo portato avanti insieme" e "saprà rispondere al meglio alle aspettative che i nostri territori ripongono nelle nostre banche".