Tim, De Puyfontaine: Amos Genish entra nel cda del gruppo

"Nel pomeriggio annunceremo l'ingresso di Amos Genish". Lo ha detto il presidente esecutivo ed amministratore ad interim di Tim Arnaud De Puyfontaine in conference call. "Mi impegno a una raccomandazione sull'evoluzione della governance entro settembre prossimo, vogliamo trovarci nella posizione di affrontare le sfide" ha aggiunto. Genish approderà in Tim, almeno per il momento, come chief operations officer.