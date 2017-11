Terremoto, dal 16 dicembre riprende la riscossione delle tasse

Dal 16 dicembre, nei Comuni colpiti dal terremoto del 24 agosto, riprenderà la riscossione dei tributi non versati per effetto delle sospensioni ad oggi vigenti, nonché di quelli dovuti dall'1 al 31 dicembre. Lo riferisce il commissario straordinario per la ricostruzione, Paola De Micheli. La riscossione, senza applicazione di sanzioni e interessi, riguarda "i titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo e gli esercenti di attività agricole.

In previsione della scadenza, il Commissario segnala che Abi e Cassa depositi e Prestiti hanno sottoscritto la convenzione 'Plafond Moratoria Sisma Centro Italia' con le linee guida per la concessione di finanziamenti agevolati, "garantiti dallo Stato, finalizzati proprio alla ripresa della riscossione tributaria nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria".



I cittadini potranno quindi chiedere alle banche aderenti un finanziamento agevolato per far fronte al pagamento dei tributi. Secondo quanto previsto dalla convenzione, Cassa Depositi e Prestiti il 30 novembre 2017 e 30 novembre 2018 (per il pagamento rispettivamente dei tributi 2017 e 2018) eroga i fondi in favore delle banche contraenti che, a loro volta, procedono all'erogazione dei finanziamenti sui conti correnti vincolati intestati ai singoli beneficiari. Il commissario straordinario invita i sindaci a dare "massima divulgazione dell'informazione alle imprese interessate".