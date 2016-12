Ponte Immacolata, Coldiretti: boom italiani in agriturismo

Sono oltre centocinquantamila gli italiani che hanno scelto di trascorrere almeno una notte in agriturismo per il ponte dell'Immacolata anche grazie alla collocazione abbastanza favorevole della festività. E' quanto stima la Coldiretti, sulla base delle indicazioni degli agriturismi di Campagna Amica nel sottolineare che continua il trend positivo della vacanza in campagna nel lungo week end.