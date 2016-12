Pfizer-Allergan niente più fusione da 160 miliardi di dollari: arriva lo stop del governo americano

Niente fusione da 160 miliardi di dollari tra Pfizer e Allergan. In una nota le due aziende spiegano che lo stop è stato causato dalla decisione del Tesoro Usa di imporre una stretta sulle cosiddette "tax inversion", ovvero il trasferimento all'estero delle aziende, tramite fusioni e acquisizioni, per sfuggire al fisco Usa. Il matrimonio era strutturato come una "fusione inversa", in cui la più piccola Allergan acquistava tecnicamente Pfizer.