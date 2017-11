Pensioni, Poletti: "Riforma Fornero ha difetti gravi"

"L'intervento che si è realizzato con la riforma Fornero a mio giudizio aveva dei difetti molto gravi: il tema degli esodati, il salto secco di età, senza cercare un punto di equilibrio, e non aver previsto un trattamento diversificato in ragione del lavoro". Lo ha detto il ministro del Lavoro, Giuliano Poletti. L'intervento della Fornero "non ha rappresentato una buona soluzione, tanto che lo stiamo correggendo", ha aggiunto.