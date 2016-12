Partite Iva, novità per i "minimi": il tetto di ricavi sale a 30mila euro

Dopo il mezzo pasticcio con le Partite Iva causato dall'introduzione, a partire dal 2015, di un regime dei minimi a tassazione più elevata di quella precedentemente in vigore per i nuovi ingressi, il governo sta valutando di cambiare nuovamente le regole. Ma questa volta, se le anticipazioni saranno confermate, sarà una buona notizia per molti liberi professionisti: il tetto di ricavi dovrebbe essere alzato da 15 a 30mila euro.