Padoan: "Tra due anni Italia sarà in testa a treno crescita dell'Ue"

"Siamo nel mezzo del treno della crescita europea, e in un paio d'anni saremo in testa al treno". Lo ha dichiarato il ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan, aggiungendo: "Si cresce nel tempo, non dal giorno alla notte". Padoan ha poi precisato che le riforme stanno per dare i loro frutti: "Stiamo iniziando a vedere i risultati, ma abbiamo bisogno di tempo e non ci fermeremo dove siamo".