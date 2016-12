Padoan: "Sforzo Bce darà frutti"

"Credo ci sia in Europa un forte bisogno di strategia per la crescita. Il problema della mancata occupazione è lungi dall'essere risolto, per questo l'Europa viene vista non come soluzione ma come problema". Lo ha detto il ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan, alla Camera. E sul lavoro della Bce il ministro aggiunge: "Sta facendo un lavoro molto importante che sono convinto darà i suoi frutti in termini di più crescita e inflazione".