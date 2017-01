Mediaset, Fininvest si rivolge alla Consob contro la scalata di Vivendi

La mossa di Vivendi - Il colosso multimediale francese Vivendi scrive infatti in una nota che il suo "Consiglio di gestione si è incontrato e ha deciso di aumentare il suo investimento in Mediaset acquistando ulteriori azioni, a seconda delle condizioni del mercato, entro i limiti del 30% del capitale azionario e dei diritti di voto".



La ricostruzione della vicenda nelle parole dei francesi - "Vivendi - ricorda poi la società nel comunicato - ha annunciato l'8 aprile di aver concluso una partnership strategica e industriale con Mediaset. Come primo passo Vivendi avrebbe acquistato il 3,5% di Mediaste e il 100% di della pay-tv Mediaset Premium, in cambio del 3,5% del capitale azionario di Vivendi. La prevista acquisizione di Mediaset Premium purtroppo ha portato a una causa legale e le proposte di Vivendi per trovare una soluzione amichevole alla disputa non non hanno trovato l'accordo con Mediaset e il suo azionista Fininvest".



La mossa del colosso d'Oltralpe - "Dato che Vivendi ritiene che l'interesse strategico della partnership industriale annunciato l'8 aprile 2016 superi la posta in gioco nella causa - prosegue la nota del gruppo francese -, Vivendi ha deciso di diventare il secondo maggior azionista industriale di Mediaset con l'acquisto, per cominciare, del 20% del capitale sociale di Mediaset".



"A seguito di un incontro tra Arnaud de Puyfontaine, presidente del consiglio di gestione, e Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato di Mediaset, il 16 dicembre 2016, e il comunicato stampa emesso da Mediaset il 17 dicembre 2016, e considerando le posizioni recenti di Fininvest, il consiglio di amministrazione di Vivendi ha deciso, con l'autorizzazione del consiglio di sorveglianza, di aumentare i propri investimenti in Mediaset con l'acquisizione di ulteriori quote in base alle condizioni di mercato entro i limiti del 30% dei diritti di capitale sociale e di voto".



"Vivendi - conclude la nota del gruppo media francese - ricorda che la sua presenza nel capitale di Mediaset è in linea con la volontà del gruppo di sviluppare le sue attività in Europa meridionale e le sue ambizioni strategiche come un grande gruppo internazionale, con sede in Europa, media e dei contenuti".



Fininvest: dopo la Procura, la Consob - L'esposto alla Consob da parte di Fininvest arriva dopo la denuncia alla Procura, in cui la holding aveva accusato i francesi di "manipolazione del mercato".



Accertamenti a tutto campo - La Consob ha in corso accertamenti a tutto campo e sta esercitando tutti i poteri che la legge le attribuisce, compresa la possibilità di convocare in audizione i soggetti coinvolti. E' quanto si apprende da fonti della Commissione dopo gli ultimi sviluppi della vicenda Mediaset.