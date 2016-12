Fininvest denuncia Vivendi per manipolazione del mercato e sale a quasi il 40% dei diritti di voto in Mediaset

Fininvest ha presentato alla Procura della Repubblica di Milano e per conoscenza alla Consob una denuncia per manipolazione del mercato nei confronti di Vivendi. Lo annuncia la holding in una nota. L'atto, predisposto dall'avvocato Niccolò Ghedini, fa seguito al comunicato nel quale la società francese annunciava di detenere oltre il 3% di Mediaset S.p.A. e di essere intenzionata a raggiungere una quota fino al 20% della stessa Mediaset. Fininvest inoltre ha comunicato di aver acquistato n. 27.663.526 azioni ordinarie di Mediaset S.p.A. e di aver stipulato un contratto con il diritto di rilevare, nella giornata di domani, altre n. 14.000.000 azioni, per un acquisto complessivo di n. 41.663.526 azioni ordinarie Mediaset S.p.A. pari al 3,527% dell’intero capitale sociale. La partecipazione di Fininvest in Mediaset S.p.A raggiungerà in tal modo il 38,266% dell’intero capitale sociale ed il 39,775% del capitale avente diritto di voto (al netto delle azioni proprie, pari al 3,795%).

A Piazza Affari il titolo ha chiuso a +32%. I francesi intanto annunciano: "Siamo saliti al 12,32% del capitale".



"Mediaset ha appreso dell'acquisto di azioni da parte di Vivendi soltanto dal comunicato stampa diffuso dalla società francese. Tali acquisti sono quindi avvenuti a totale insaputa della società e al di fuori di qualunque accordo con Mediaset", comunicava in una nota Cologno Monzese, dopo l'annuncio di lunedì del gruppo francese controllato da Vincent Bolloré di aver comprato direttamente sul mercato azioni Mediaset superando la soglia rilevante del 3%.



"Dal 25 luglio non c'è stato più alcun contatto tra le due società e tantomeno tentativi amichevoli di risolvere alcunché", ha spiegato Mediaset riferendosi al dietrofront dei francesi su Premium. "Si confermano le intenzioni di Vivendi già segnalate da Mediaset in data 26 luglio 2016 - precisa la società di Cologno Monzese - di passare da un accordo industriale a un tentativo di scalata. Già oggi la società francese ha dichiarato di voler raggiungere il 20% del capitale di Mediaset. Un disegno che appare ancora più grave oggi in quanto il voltafaccia estivo ha provocato una perdita di valore di Borsa della società di circa il 30%, perdita di cui Vivendi si avvantaggia oggi investendo massicciamente sul mercato".



"Tuteleremo gli interessi di tutti gli azionisti" - "Il comunicato emesso dalla Società francese - fa sapere ancora Mediaset - conferma la validità del contratto firmato l'8 aprile, compreso l’acquisto del 100% di Premium, e giudica fondamentale per lo sviluppo strategico di Vivendi in Europa il contributo di Mediaset. La prima preoccupazione di Mediaset in questo momento è tutelare gli interessi di tutti gli azionisti della società, proseguire nel contenzioso in atto aggiornato alla luce degli ultimi sviluppi e valutare il reale obiettivo delle generiche mosse francesi. Nonché la loro coerenza con le strategie di Mediaset. E in questa prospettiva la società ha deciso di avvalersi del contributo di Intesa Sanpaolo e Unicredit".