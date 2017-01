McDonald's vende a Pechino le attività cinesi del gruppo

Il colosso dei fast food McDonald's ha fatto sapere che venderà la propria quota di controllo nel business del gruppo in Cina e a Hong Kong a un gruppo di investitori guidati da Citic, conglomerato statale di proprietà di Pechino, in un'operazione del valore di 2,1 miliardi di dollari. Citic acquisirà il 52% del capitale, la società di asset management The Carlyle Group acquisirà il 28% e McDonald's manterrà una quota del 20%.