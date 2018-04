Lufthansa: "Alitalia va ristrutturata, tocca al governo italiano" | Cdm approva decreto su proroga dei tempi di vendita

Alitalia "va ristrutturata in termini di dimensione, costi, destinazioni e così via". A ribadirlo è il direttore finanziario di Lufthansa , Ulrik Svensson, sottolineando che toccherà all'Italia operare tale ristrutturazione. "Non possiamo pensarci noi da azionisti. Alle condizioni attuali, la compagnia non ci interessa per niente", ha aggiunto il manager, spiegando che "un'alternativa" potrebbe essere "scalare Air Dolomiti".

"L'Italia - ha concluso Svensson - è un mercato molto importante per noi, il secondo più importante dopo gli Usa", ma Lufthansa, come già la società aveva sottolineato alcuni giorni fa presentando un'offerta "condizionata" alla ristrutturazione non è interessata a farsi carico di una compagnia nello stato di Alitalia. Che andrebbe quindi risanata a monte.



Decreto approvato dal Cdm - Una risposta indiretta a Svensson è arrivata dal ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda, il quale in mattinata aveva anticipato che per l'ex compagnia di bandiera ci sarebbe stata una proroga dei tempi di vendita e per la restituzione del prestito ponte. Decreto poi effettivamente approvato dal Consiglio dei ministri, come confermato dal premier Paolo Gentiloni.



Calenda: "Termini per la vendita spostati a fine ottobre" - "Il decreto è molto semplice, spostiamo i termini per la vendita a fine ottobre e spostiamo al 15 dicembre il termine per la restituzione del prestito", ha spiegato Calenda. "Adesso è necessaria una fase di negoziazione più stretta, questo presuppone che ci sia un governo che esponga il proprio orientamento".