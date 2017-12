Lavoro nei festivi? Torna la polemica | Il Papa: domenica è giorno di riposo

Non ha parlato esplicitamente di negozi aperti o chiusi papa Francesco nella sua catechesi durante l’udienza generale del mercoledì a Roma, ma la condanna ai nuovi ritmi di lavoro è inequivocabile. I lavoratori sono chiamati "schiavi", perché, spiega, "fu il senso cristiano del vivere da figli e non da schiavi a fare della domenica, quasi universalmente il giorno del riposo". Poi cita il Concilio Vaticano II: "La domenica è il giorno di festa primordiale che deve essere proposto e inculcato alla pietà dei fedeli, in modo che divenga anche giorno di gioia e di astensione dal lavoro".



Un "assist" al Movimento Cinque Stelle che ritorna sulla proposta del candidato premier Luigi Di Maio sulla chiusura obbligatoria degli esercizi commerciali almeno in 6 giorni festivi all'anno. "Lavorare a Natale anche se vuoi stare con i tuoi familiari — ha ribadito il cinquestelle — non è liberalismo, è lacrime e sangue". Rilancia Davide Casaleggio, il guru del Movimento, che scende direttamente in campo: "La soluzione non è restare aperti tutta la settimana, né far lavorare i negozianti oidipendenti dei centri commerciali durante le feste o 24 ore su 24 sette giorni su sette". Bisogna piuttosto, investire nella tecnologia e avvicinare le aziende italiane all’e-commerce".