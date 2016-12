La Grecia non rimborserà l'Fmi Varoufakis: Grexit? Sarebbe fine euro

Allarme liquidità dalla Grecia. A lanciarlo il ministro dell'Interno Nikos Voutsis alla Tv Mega. "La Grecia non sarà in grado di pagare le rate del prestito dell'Fmi perché non ha i soldi per farlo", ha affermato. "Le quattro rate per il Fondo Monetario Internazionale a giugno ammontano a 1,6 miliardi di euro. Questo denaro non sarà versato, perché non c'è", ha concluso senza mezzi termini Voutsis.