La Borsa di Milano apre in lieve rialzo, Ftse Mib +0,08%

Avvio in frazionale rialzo a Piazza Affari. Dopo i primi scambi l'indice Ftse Mib mostra un +0,08% e stessa performance per l'indice Ftse all share. Apertura in lieve calo per lo spread tra il BTp e il Bund tedesco che segna 133,8 punti (135 la chiusura di ieri sera). Il rendimento del titolo decennale italiano si colloca all'1,38%.