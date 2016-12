L'Italia nel rapporto Coop: si spende e si viaggia di più. Sale il reddito disponibile

Il potere d'acquisto perso dagli italiani tra il 2008 e il 2015 è pari a 122 miliardi, 75 dei quali in riduzioni dei consumi e 47 in taglio dei risparmi. Ad aiutare la ripresa del potere d'acquisto è soprattutto la deflazione: tra il 2011 e quest'anno, in termini nominali, le retribuzioni in Italia sono cresciute dell'1% annuo, ma sono scese dello 0,5% al netto dell'inflazione.



Vegetariano uno su dieci e più voglia di viaggiare - Il rapporto fa i conti su quanti sono in Italia vegetariani e vegani, scoprendo che uno su dieci non tocca carne e uno su 50 addirittura vegano: elimina quindi ogni cibo che derivi in qualche modo dallo sfruttamento degli animali, comprese uova e latte. Inoltre, i numeri dicono che gli italiani hanno ripreso a viaggiare dopo un periodo di rallentamento del settore.