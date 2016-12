Italiani, voglia di ferie: chiesti 26 milioni di prestiti per le vacanze

Notevolmente ridotta rispetto allo scorso anno e poi la cifra media richiesta che nei primi sei mesi del 2015 è calata del 20%, dai 5.300 euro chiesti nel 2014 ai 4.200 euro di quest'anno. Scorrendo i numeri dell'Osservatorio di Facile.it e Prestiti.it si scopre come invece crescano i tempi di restituzione previsti. Se infatti nel 2014 chi chiedeva un finanziamento per pagare un viaggio aveva in mente di restituire l'importo in 42 rate, nel 2015 si è passati a 47, vale a dire che la vacanza verrà pagata in circa 4 anni.



Cambia anche il profilo medio di chi chiede un finanziamento per le proprie vacanze: si è passati da un'età media piuttosto bassa (38 anni), a una un po' più elevata (41 anni). Unendo questo dato a quello dell'importo richiesto e dello stipendio di chi sottoscrive la domanda (1.600 euro in media) è possibile ipotizzare la riduzione dell'incidenza dei viaggi di nozze sul totale di quelli pagati con un prestito e l'aumento delle vacanze “familiari” in destinazioni non troppo lontane.



Se in termini assoluti sono Lombardia e Campania le due regioni in cui vengono sottoscritte il maggior numero di richieste di prestiti per viaggi e vacanze (rispettivamente il 29% ed il 12% delle richieste totali), se si osserva l'incidenza dei finanziamenti di questo tipo sul totale di quelli sottoscritti nella regione, alla Lombardia, ancora una volta prima con una percentuale dell'1,27%, segue il Veneto in cui i prestiti finalizzati al pagamento dei viaggi rappresentano l'1,24% del totale.