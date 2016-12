Juncker: mancata volontà Tsipras

"E' mancata la volontà di concludere" da parte del governo ellenico. Lo ha detto il presidente della Commissione Ue Jean Claude Juncker lasciando il vertice straordinario del Partito popolare europeo sulla Grecia. Per Juncker infatti "la differenza tra le due proposte era solo di sessanta milioni". "Non avrei voluto trovarmi in una situazione tra il sì e il no, avrei preferito un'opzione C, quella dell'accordo", ha poi concluso.