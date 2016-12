Istat: per la prima volta dopo sette anni cresce il Pil del Mezzogiorno, boom dell'agricoltura

"Il Mezzogiorno registra il primo recupero del Pil dopo sette anni di cali ininterrotti ". Lo rileva l' Istat , spiegando come nel 2015 il Pil, a valori concatenati, abbia "registrato un aumento in linea con quello nazionale nel Nord-est (+0,8%), più modesto nel Centro (+0,2%) e lievemente superiore alla media nazionale nel Nord-ovest (+1,0%) e nel Mezzogiorno (+1,0%)".

Boom dell'agricoltura, ferma l'industria - La ripresa ha risentito in positivo della "considerevole" crescita segnata dal valore aggiunto nel settore agricolo, che ha fatto un balzo del 7,3%. Ma, segnala ancora l'Istituto di statistica, "incrementi di un certo rilievo si osservano anche in quello del commercio, pubblici esercizi, trasporti, telecomunicazioni (+2,6%) e nelle costruzioni (+1,4%)". Così si legge nel report per il 2015 sulla "Stima preliminare del Pil e dell'occupazione a livello territoriale".



L'industria in senso stretto segna invece, sottolineano all'Istat, "una variazione quasi nulla, mentre il settore dei servizi finanziari, immobiliari e professionali è l'unico a presentare un calo (-0,6%)".