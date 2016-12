L'Istat conferma: la recessione è finita Il Pil su dello 0,3% nel primo trimestre

In stallo, invece, i consumi. La spesa delle famiglie torna infatti in calo su base congiunturale, seppure lieve (-0,1%), dopo un ultimo periodo in cui aveva mostrato segnali di recupero.



Registrato un deciso aumento, invece, per gli investimenti fissi lordi, aumentati dell'1,5% rispetto al trimestre precedente, tanto che il dato tendenziale presenta il miglior risultato da quattro anni (+0,4%).



"Pil si torna al 2000" - Tornando al Prodotto interno lordo, per i tecnici dell'Istat si torna "ai livelli di inizio 2000". Rispetto al trimestre precedente, prosegue l'Istituto, "i principali aggregati della domanda interna mostrano andamenti dissimili, con i consumi finali nazionali in lieve diminuzione (-0,1%) e gli investimenti fissi lordi che crescono dell'1,5%".



Import ed export - Riguardo gli scambi con l'estero, "le importazioni sono aumentate (1,4%) e le esportazioni sono rimaste stazionarie". Nel dettaglio, "la domanda nazionale al netto delle scorte ha contribuito positivamente alla crescita del Pil per 0,2 punti percentuali (+0,3 punti gli investimenti fissi lordi, -0,1 i consumi delle famiglie e delle Istituzioni Sociali Private e un contributo nullo della spesa della Pubblica Amministrazione). La variazione delle scorte ha fornito un apporto positivo di 0,5 punti percentuali. Per contro, il contributo della domanda estera netta è stato negativo per 0,4 punti".