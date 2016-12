Istat: cala la fiducia dei consumatori e delle imprese ad agosto

Peggiora la fiducia di consumatori e imprese ad agosto. L'indice Istat per la prima categoria passa da 111,2 di luglio a 109,2, mentre l'indice composito del clima di fiducia delle imprese "Iesi" scende da 103 a 99,4 nelle prime rilevazioni dopo gli attentati di Nizza. Per le aziende, calo in tutti i settori così come per le famiglie tutte le componenti della fiducia registrano una flessione.