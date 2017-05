Istat: agricoltura e servizi danno una spinta al Pil, +0,2% nel primo trimestre

All'Istat sottolineano che nei primi tre mesi dell'anno ci sono state due giornate lavorative in più rispetto allo stesso periodo del 2016 e anche rispetto al trimestre precedente. Sul fronte della domanda si rileva un contributo positivo della componente nazionale, al lordo delle scorte, e un apporto negativo della componente estera netta.



Nello stesso periodo il Pil è cresciuto in termini congiunturali dello 0,6% in Germania, dello 0,3% in Francia e nel Regno Unito e dello 0,2% negli Stati Uniti. In termini tendenziali, l'aumento è stato del 2,1% nel Regno Unito, dell'1,9% negli Stati Uniti, dell'1,7% in Germania e dello 0,8% in Francia.