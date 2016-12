10:57 - Brutta battuta d'arresto per l'indice Pmi in Italia. A dicembre 2014, l'indicatore che monitora l'attività manifatturiera è sceso infatti a 48,4 punti dai 49 di novembre. Le attese erano comprese in un range fra 49,3 e 50,5 punti. Il dato di dicembre è il più basso dal maggio 2013 e rappresenta la terza flessione consecutiva su base mensile. L'indice Pmi sale invece nell'Eurozona, anche se non quanto le attese.