Ilva, consiglio di fabbrica proclama sciopero di 24 ore per lunedì

Il consiglio di fabbrica dell'Ilva ha proclamato per lunedì 24 ore di sciopero per i lavoratori di siderurgico, appalto e indotto. La decisione arriva dopo la presentazione da parte di Am InvestCo del piano di rilancio del gruppo siderurgico, che prevede circa 4mila esuberi. Secondo Fim, Fiom, Uilm e Usb, Am InvestCo e governo intendono "sbeffeggiare un territorio già fortemente devastato dal punto di vista ambientale, sanitario e occupazionale".