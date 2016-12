Grecia, la Bce alza la liquidità di altri 900 milioni. Si votano le riforme

La Bce ha aumentato la liquidità d'emergenza fornita alla Grecia (Ela) di altri 900 milioni, come la scorsa settimana. Lo riferisce l'agenzia di stampa Bloomberg. L'Ela è costituita da fondi speciali per le banche in difficoltà. Un analogo intervento era stato effettuato dall'Eurotower solo pochi giorni fa.

Procedura civile e banche, il Parlamento vota - E intanto prende il via al Parlamento di Atene, dopo l'ultimo no della Merkel al taglio del debito, il dibattito sul disegno di legge riguardante la seconda serie di cosiddette "azioni prioritarie" richieste dai creditori della Grecia, tra cui le modifiche al codice di procedura civile e l'adozione della direttiva Ue sul risanamento e sulla risoluzione delle crisi degli enti creditizi tesa a proteggere le banche (Brrd), come riferisce l'agenzia ateniese Ana-Mpa.



Tsipras: "Abbiamo lottato, sono sicuro che vinceremo" - "Non abbiamo lottato per niente, abbiamo seminato e sono sicuro che vinceremo". Lo ha detto il premier greco Alexis Tsipras in Parlamento prima del voto sulla seconda tranche di riforme chieste dai creditori. "Le forze conservatrici hanno avuto una vittoria di Pirro di fronte al popolo greco. Forse noi abbiamo accettato il compromesso perché non avevamo altre scelte, ma nessuno ci può attribuire l'appartenenza di questo programma", ha aggiunto.